Psychologe prophezeit neue Krankheit Pornosucht

Jeden Tag 50 Unterbrechungen durch das Handy

Ein Phänomen mit großer Bedeutung sei auch die Frequenz der Unterbrechungen von Privat- oder Arbeitsleben durch Smartphone-Aktivitäten. In einer Studie mit rund 100 Studenten kam man auf durchschnittlich immerhin rund 50 Unterbrechungen pro Tag. Das bringe auch Probleme in der Produktivität im Beruf mit sich, führte der Forscher ins Treffen. So sei etwa zu beobachten, dass Menschen unter diesen Umständen kaum mehr in den viel zitierten „Flow“ kommen. Hier zeige sich, dass „wir erst lernen müssen, unseren Alltag mit diesen digitalen Medien neu zu organisieren“, sagte Montag.