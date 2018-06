Online-Spielsucht ist jetzt offiziell Krankheit

Es sind schon Leute nach 20, 30 Stunden nonstop Computerspielen tot umgefallen, ein 24-Jähriger in Shanghai 2015 etwa, der 19 Stunden bei „World of Warcraft“ online war, oder 2012 ein Teenager in Taiwan, der 40 Stunden ohne Unterbrechung „Diablo 3“ gespielt hatte. Anfang vergangenen Jahres starb ein 35-Jähriger in den USA bei einem „World of Tanks“-Marathon. Solche Extremfälle sind selten. Aber Ärzte schlagen laut WHO Alarm, weil sie immer öfter spielsüchtige Patienten sehen.