Wiener Taxler protestieren wieder gegen Uber

Die Wiener Taxibranche sucht mit einer Demo erneut die Konfrontation mit Fahrdienstanbietern aus dem Internet, insbesondere dem unliebsamen Rivalen Uber. Ein Protestzug startete am Montag um 11 Uhr in der Arbeiterstrandbadstraße (22. Bezirk) und führte die Taxler in die Wiener Innenstadt, wo beim Maria-Theresien-Denkmal zwischen Kunsthistorischem und Naturhistorischem Museum am Ring eine Protestkundgebung gegen Uber stattfand.