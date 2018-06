Tennis-Star Rafael Nadal spielt gegen Super Mario

Am 22. Juni erscheint mit „Mario Tennis Aces“ ein neues Tennis-Game von Nintendo für die Switch-Konsole. Zur Einstimmung haben die Japaner nun ein Werbevideo veröffentlicht, in dem Super Mario ein Match gegen niemand geringeren als Tennis-Star Rafael Nadal spielt. Weil in „Mario Tennis Aces“ der Spaß im Vordergrund steht, geht es dabei nicht ganz physikalisch korrekt zu, dafür gibt es spektakuläre Tricks und Superschläge zu sehen. Wer am Ende siegreich ist? Sehen Sie selbst!