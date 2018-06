„Jedes Unternehmen wird irgendwann gehackt!“

Zahl der Opfer nur schwer zu erheben

Unklar ist, wie viele Firmen betroffen sind, hier ist die Datenlage nicht einheitlich. Knapp 70 Prozent der Unternehmen und Institutionen in Deutschland wurden laut Umfrage des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 2016 und 2017 Opfer von Cyber-Angriffen. In knapp der Hälfte der Fälle waren die Angreifer demnach erfolgreich. Aus einer Forsa-Umfrage für den Gesamtversand der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) geht hervor, dass rund 30 Prozent der Mittelständler Schaden erlitten.