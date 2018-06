Mit diesem Trick erbeuten Cyber-Betrüger Millionen

Sie geben sich als Vorgesetzte aus und fordern die Überweisung hoher Summen auf eigene Konten: Mit der sogenannten CEO-Masche - auch Geschäftsführer-Trick genannt - haben Betrüger in den vergangenen beiden Jahren allein in Deutschland über 150 Millionen Euro Versicherungsschaden bei deutschen Unternehmen angerichtet. Aber auch in Österreich sind die Schäden enorm.