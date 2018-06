Drei aktuelle Diesel im Test: Wirklich sauber?

Der Test zeigt, dass eine wirkungsvolle Abgasreinigung bei Diesel-Pkw möglich ist. Und, dass sie bei den neuen Euro-6d-temp-Modellen offenbar zum Einsatz kommt. Allerdings erfüllen längst nicht alle in Deutschland verkauften Diesel-Neuwagen die Vorgaben der Abgasnorm, da sie für viele Autos erst im kommenden Jahr verpflichtend wird. Wer einen sauberen Diesel will, muss also aus dem noch begrenzten Angebot wählen oder warten.