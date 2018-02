BMW X2: Neue Baureihe ist hip, hip, hurra!

Ich bin unterwegs im "BMW X2 xDrive 20d M Sport X", also mit Allradantrieb, 190 Diesel-PS und dem um einen Zentimeter tiefergelegten, optionalen M Sportfahrwerk - und vergesse völlig, dass ich in einer Art SUV sitze. Auch wenn die Fahrwerks-Hardware die gleiche ist wie beim X1, so ist sie im BMW X2 doch deutlich sportlicher ausgelegt. So ist etwa der Radsturz etwas mehr auf bessere Kurvenhaftung getrimmt. Da wankt nichts übermäßig, dennoch ist der BMW nicht übermäßig hart gefedert, die 19-Zoll-Räder rollen tadellos ab. Die Lenkung spricht geschmeidig an und agiert so gefühlvoll, wie man es sich von einem BMW erwartet, aber nicht so verspielt-direkt, dass man von "Gokart-artig" sprechen müsste, wie etwa in einem MINI (auch er hat die gleiche Hardware). Kurvenräubern wird da zum entspannten Genuss.