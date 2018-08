Screenshots am Smartphone erstellen - so geht‘s!

Sie haben einen besonders schönen Startbildschirm, wollen eine Snapchat-Nachricht für die Nachwelt festhalten oder eine Fehlermeldung abfotografieren? Ein Screenshot macht’s möglich. Während so ein Bildschirmfoto am PC einfach auf Knopfdruck angefertigt werden kann, ist die Sache am Smartphone etwas komplizierter. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Bildschirm unter Android und iOS abfotografieren.