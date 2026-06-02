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Dreikampf um FIS-Thron

Machtkampf im Ski-Sport spitzt sich immer mehr zu!

Wintersport
02.06.2026 17:55
Bekommt Johan Eliasch eine weitere Amtsperiode als FIS-Präsident?
Bekommt Johan Eliasch eine weitere Amtsperiode als FIS-Präsident?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nur noch drei Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich für das Präsidentenamt des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes (FIS)!

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Die Dänin Anna Harboe Falkenberg und der US-Amerikaner Dexter Paine hätten ihre Bewerbung zurückgezogen, wie die FIS in einer Presseaussendung am Dienstag bekannt gab.

Damit stellen sich der amtierende Präsident Johan Eliasch, die Britin Victoria Gosling und der Liechtensteiner Alexander Ospelt der Wahl beim FIS-Kongress am 11. Juni in Belgrad.

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