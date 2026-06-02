„Haben es mit Freiwilligkeit lange genug probiert“

Claudia Bauer, Bundesministerin der ÖVP für Europa, Integration und Familie, betonte im Gespräch mit der „Tiroler Krone“ erneut eine härtere Gangart bei der Integration, die derzeit verhandelt wird. Um die Geburtenrate zu steigern, könne die Politik lediglich die Rahmenbedingungen verbessern.
„Krone“: Was führt Sie heute nach Tirol, Frau Ministerin?
Claudia Bauer: Ich habe unterschiedliche Termine zu meinen Zuständigkeiten. Am Nachmittag insbesondere zur familienfreundlichen Gemeinde, aber auch zu familienfreundlichen Unternehmen. Da pflegen wir in ganz Österreich ein Netzwerk, bei dem wir beide zusammenbringen. Es ist gut, wenn diese Termine nicht nur in Wien stattfinden, sondern dort, wo die Familien leben und Arbeitsplätze geschaffen werden.
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