„Haben es mit Freiwilligkeit lange genug probiert“

„Krone“: Was führt Sie heute nach Tirol, Frau Ministerin?

Claudia Bauer: Ich habe unterschiedliche Termine zu meinen Zuständigkeiten. Am Nachmittag insbesondere zur familienfreundlichen Gemeinde, aber auch zu familienfreundlichen Unternehmen. Da pflegen wir in ganz Österreich ein Netzwerk, bei dem wir beide zusammenbringen. Es ist gut, wenn diese Termine nicht nur in Wien stattfinden, sondern dort, wo die Familien leben und Arbeitsplätze geschaffen werden.