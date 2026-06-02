Worte, die keiner vergisst: „Schießerei im Gange!“

Doch wer meint, dass Hektik ausgebrochen ist, der irrt: „Die Stimmung war eigenartig angespannt, aber es war ruhig. Mein Kollege und ich haben alles in die Wege geleitet und von der Leitstelle aus alles koordiniert“, erzählt der 31-Jährige. „Ich bin selber dort in die Schule gegangen. Das war ein Vorteil, da ich gewusst habe, wie viele Schüler ungefähr dort sind und wie die Räumlichkeiten aussehen. Wir haben die Krankenhäuser über einen Massenanfall an Verletzten informiert und sie ständig auf dem Laufenden gehalten.“