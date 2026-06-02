Neuer Partner! SK Rapid will noch grüner werden

Neuer Partner für Grün-Weiß! Gemeinsam mit Econetix verschreibt sich der SK Rapid dem Ziel, seinen CO2-Fußabdruck zu minimieren. Bis 2030 läuft der Vertrag mit dem Wiener Carbon Asset Manager und Nachhaltigkeitspartner.
„Econetix begleitet den SK Rapid entlang der gesamten Nachhaltigkeits-Wertschöpfungskette: Von der jährlichen CO2-Fußabdruck-Analyse über eine Reduktions-Roadmap mit konkreten Maßnahmen bis hin zur Kompensation unvermeidbarer Emissionen über eigene Klimaschutzprojekte. Dazu kommt die strategische Begleitung bei ESG-Reporting und der Nachhaltigkeitskommunikation“, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.
„Nachhaltigkeit ist für den SK Rapid kein Randthema, sondern Teil unserer Verantwortung als populärster Sportverein des Landes. Unser Ziel ist es, eine Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit im österreichischen Profifußball einzunehmen und zu zeigen, dass das Streben nach sportlichen Erfolgen, die Ausrichtung von Großveranstaltungen und Klimaverantwortung zusammengehören“, so Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann.
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