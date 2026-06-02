Neuer Partner! SK Rapid will noch grüner werden

„Nachhaltigkeit ist für den SK Rapid kein Randthema, sondern Teil unserer Verantwortung als populärster Sportverein des Landes. Unser Ziel ist es, eine Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit im österreichischen Profifußball einzunehmen und zu zeigen, dass das Streben nach sportlichen Erfolgen, die Ausrichtung von Großveranstaltungen und Klimaverantwortung zusammengehören“, so Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann.