Dürfen Bauern ihre Felder auch in der Nacht mähen?

Mit einem anonymen Flugblatt sorgt derzeit ein Unbekannter in Schörfling am Attersee für Wirbel. Weil Bauern ihre Felder teilweise bis spät in die Nacht bearbeiten, werden Anrainer darin aufgefordert, die Landwirte bei der Polizei anzuzeigen oder bei der Gemeinde zu melden – die „Krone“ berichtete. Doch dürfen Bauern nachts überhaupt mähen?