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Millionen-Invest! Was im Grazer Stadion getan wird

Fußball National
02.06.2026 18:30
Im Stadion Graz-Liebenau fahren derzeit die schweren Maschinen auf. Der Fußballplatz ist über ...
Im Stadion Graz-Liebenau fahren derzeit die schweren Maschinen auf. Der Fußballplatz ist über Wochen eine riesige Baustelle.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Das Stadion Liebenau in Graz ist derzeit eine Großbaustelle. Über zwei Millionen Euro werden investiert, es wird an vielen Ecken der Arena geschraubt. Die „Krone“ machte sich ein genaues Bild. Die große Frage: Können Sturm und der GAK wieder rechtzeitig ins Stadion?

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Schwere Maschinen, schweißtreibende Arbeiten – das Stadion in Graz-Liebenau ist derzeit eine Großbaustelle. Die große Frage: Wo wird investiert, was ändert sich nun und kann der Spielbetrieb für die steirischen Bundesligisten Sturm und GAK auch rechtzeitig wieder beginnen?

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