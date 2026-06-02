Sydney Sweeney verhinderte Kürzung von Sex-Szenen

Hinter den Kulissen wurde darüber nachgedacht, besonders freizügige Szenen von Cassie nachträglich zu entschärfen oder sogar komplett aus der Serie zu streichen. Doch ausgerechnet Sydney Sweeney stellte sich quer!

In der neuen Staffel der Erfolgsserie verdient Sydney Sweeneys Figur Cassie ihr Geld als OnlyFans-Model. Ausgerechnet die besonders freizügigen Szenen wollte Serienmacher Sam Levinson laut einer Meldung von „Bang“ ursprünglich entschärfen. Doch Sweeney machte bei den geplanten Änderungen nicht mit.