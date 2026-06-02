Haft für Zuhälter: „Das war ein Familienbetrieb“

Opfer berichtet von „Familienbetrieb“

In Wien war jedoch alles anders: Die Frauen und Mädchen wurden gezwungen, zu allem Ja zu sagen. Ihre Inserate, Taxis und auch Unterkünfte mussten sie sich selber zahlen – nachdem ihnen bereits das meiste Geld weggenommen wurde. „Es war ein Familienbetrieb“, sagte eine Frau im letzten September bei der Polizei aus. Nachdem sie bei einer roten Ampel aus dem Auto des erstangeklagten 51-Jährigen springen und flüchten konnte.