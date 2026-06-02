Das Aus der legendären Höss freut im Ländle keinen

Neue Schlussetappe verändert alles

Grund für die Einschätzung des gebürtigen Bayern: Anders als in den letzten fünf Jahren wird Österreichs zweitgrößte Rundfahrt nach der Tour of Austria diesmal nicht mit der spektakulären Bergankunft auf der Höss oberhalb von Hinterstoder enden. „Auf der Schlussetappe mit Start und Ziel am Stift Aigen-Schlägl sind zwar auch heuer 3400 Höhenmeter zu überwinden“, erklärt Renger, „Das Teilstück ist immer noch schwer. Aber über dieses Profil kann sich auch ein Sprinter drüberwuchten, wenn die Bergfahrer noch einmal Tempo herausnehmen. Für uns ist das sehr schade, weil das Rennen durchsichtiger und die Gesamtwertung um einen Ticken leichter wird.“