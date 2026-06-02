Kletter-Star verlegt den Saisonstart nach vor

Die Vorbereitung auf die ausgewählten Vorstieg-Weltcups ist richtig gut verlaufen. Darum wird Kletter-Star Jakob Schubert sein Saison-Debüt nicht erst beim Heimweltcup in Innsbruck (17. bis 21. Juni) feiern, sondern bereits morgen loslegen. „Ich habe mir immer offengelassen, ob ich schon in Prag starte“, erklärte der 35-Jährige, „und ich habe gemerkt, wie groß die Motivation ist, wieder einen Wettkampf zu klettern.“ Beim Verfolgen des Weltcups in China sei die Lust auf das Messen mit den Besten der Welt zusätzlich gewachsen.