WM-Silber-Duo schon wieder auf Erfolgskurs

Neben den wechselnden Windverhältnissen sorgte vor allem Seegras für zusätzliche Herausforderungen auf den Regattabahnen. „Das Seegras treibt leicht unter der Wasseroberfläche, ist buschig und man sieht es kaum. Wenn du dann reinfährst, musst du eigentlich anhalten, es entfernen – sonst verlierst du einfach zu viel. Im ersten Rennen hat es uns den Race-Win gekostet, im dritten Bewerb fühlte sich die erste Kreuz auch schleppend an. Aber das betrifft alle teilnehmenden Boote gleichermaßen. Mal schauen, ob wir das morgen vielleicht etwas besser managen können – aber es ist einfach unglaublich schwierig“, ergänzt Prettner.