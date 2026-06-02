WM-Silber-Duo schon wieder auf Erfolgskurs

Keanu Prettner und Jakob Flachberger sind erfolgreich in die Dutch Water Week in Almere gestartet. Die Salzburger 49er-Vizeweltmeister segelten in den ersten drei Wettfahrten auf Rang zwei der Gesamtwertung und halten damit Kurs auf die Spitzenplätze.
Keanu Prettner und Jakob Flachberger haben zum Auftakt der Dutch Water Week in Almere (Niederlande) ihre starke Form erneut unter Beweis gestellt. Die Vizeweltmeister in der olympischen 49er-Klasse segelten bei den ersten drei Wettfahrten der dritten Regatta im Rahmen der Sailing Grand Slam-Serie auf die Plätze drei, eins und sechs. Damit belegen die beiden Österreicher in der Gesamtwertung aktuell Rang zwei.
„Die beiden ersten Rennen waren grundsätzlich ok. Im dritten Race wäre wesentlich mehr drinnen gewesen – da haben wir vielleicht nicht ganz richtig mit dem Wind gesegelt“, berichtet Steuermann Keanu Prettner. Das sechste Platzierungsergebnis aus der letzten Wettfahrt des Tages stellt derzeit das Streichresultat des Salzburger Duos dar.
Neben den wechselnden Windverhältnissen sorgte vor allem Seegras für zusätzliche Herausforderungen auf den Regattabahnen. „Das Seegras treibt leicht unter der Wasseroberfläche, ist buschig und man sieht es kaum. Wenn du dann reinfährst, musst du eigentlich anhalten, es entfernen – sonst verlierst du einfach zu viel. Im ersten Rennen hat es uns den Race-Win gekostet, im dritten Bewerb fühlte sich die erste Kreuz auch schleppend an. Aber das betrifft alle teilnehmenden Boote gleichermaßen. Mal schauen, ob wir das morgen vielleicht etwas besser managen können – aber es ist einfach unglaublich schwierig“, ergänzt Prettner.
Die Regatta wird am Mittwoch mit drei weiteren Wettfahrten fortgesetzt. Die Entscheidung um die Medaillen fällt am Samstag.
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