Trumps Kumpel wird im Nebenjob Geheimdienstchef

Trotz seiner neuen Rolle behält Pulte nach Angaben des Präsidenten seine bisherigen Posten. Er ist seit Trumps erneutem Amtsantritt vor gut 16 Monaten Vorsitzender der Federal Housing Finance Agency (FHFA), die 2008 nach der Hypothekenkrise in den USA gegründet worden war. Zudem steht Pulte weiterhin den staatlichen Hypothekenfinanzierern Fannie Mae und Freddie Mac vor.