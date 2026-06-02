Trumps Kumpel wird im Nebenjob Geheimdienstchef

Gut zehn Tage nach dem Rücktritt von US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard hat Präsident Donald Trump seinen Vertrauten Bill Pulte vorläufig zum Nachfolger ernannt. Seine anderen Ämter soll der 38-Jährige aber ohne Unterbrechung fortführen ...
Der Immobilienunternehmer habe „umfassende Erfahrung im Umgang mit den sensibelsten Angelegenheiten in Amerika, der Sicherheit und Stabilität der Märkte“, schrieb Trump am Dienstag in den sozialen Medien. Pulte soll die 18 US-Geheimdienste leiten, bis ein ständiger Amtsinhaber ernannt ist.
Trotz seiner neuen Rolle behält Pulte nach Angaben des Präsidenten seine bisherigen Posten. Er ist seit Trumps erneutem Amtsantritt vor gut 16 Monaten Vorsitzender der Federal Housing Finance Agency (FHFA), die 2008 nach der Hypothekenkrise in den USA gegründet worden war. Zudem steht Pulte weiterhin den staatlichen Hypothekenfinanzierern Fannie Mae und Freddie Mac vor.
Pulte als Trumps „Kampfhund“
Einige US-Medien bezeichnen Pulte als „Kampfhund“ des Präsidenten. Er ist bekannt dafür, Trumps politische Gegner öffentlich anzugreifen. Er hatte unter anderem die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James des Betrugs mit Hypothekenanträgen beschuldigt, nachdem sie gegen Trump ermittelt hatte.
Ähnliche Betrugsvorwürfe erhob Pulte gegen die Gouverneurin der US-Notenbank Fed, Lisa Cook, deren Entlassung Trump betrieben hatte. Trump überzieht seine Widersacher wie kein Präsident vor ihm mit juristischen Verfahren. Die bisherige Geheimdienstdirektorin Gabbard hatte ihren Rücktritt am 22. Mai mit einer Krebserkrankung ihres Mannes begründet.
Zudem waren Zweifel an ihrer Loyalität gegenüber Trump im Iran-Krieg laut geworden. Gabbard war bereits die vierte Frau, die binnen Monaten aus Trumps Kabinett ausschied.
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