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Mit der „Krone“ im Teambus zum Spiel des Jahres

Gewinnspiele
02.06.2026 18:27
(Bild: krone kreativ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Weltmeister mit Ikone Messi und Co. Eine außergewöhnliche, eindrucksvolle „Fernseh-Bühne“. Mit reservierten Sitzplätzen, viel Essen und Trinken und packender Fan-Stimmung. Als Abonnent wird sogar die Anreise zum Public Viewing in Mörbisch ein Highlight: Sie fahren mit dem offiziellen ÖFB Teambus von St. Pölten über Wien und Eisenstadt direkt und bequem zum Event, können sich schon da auf den elektrisierenden WM-Hit am 22. Juni gegen Argentinien einstimmen.

Das verspricht einen Gänsehaut-Abend in rot-weiß- roter Gemeinschaft und einzigartige Momente, die man nicht kaufen kann. Aber nicht nur die dank der langen Partnerschaft von „Krone“ und ÖFB verfügbaren 40 Plätze im Teambus sind ein Hit – auch alle anderen Teilnehmer haben die Chance auf tolle Gewinne: 30 Plätze beim Public Viewing im malerischen Rahmen inklusive Essen und Getränken und reservierten Sitzplätzen (Eigenanreise nötig, Parkplätze integriert). Zusätzlich warten Fanartikel von Intersport wie Shirts, Kappen und Co.!

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Mitmachen und gewinnen
Lassen Sie sich das Highlight nicht entgehen, verbringen Sie mit der „Krone“ einen unvergesslichen Abend in Mörbisch. Und das Gewinnspiel ist nicht nur für Abonnenten, die eine exklusive Anreise genießen, ganz besonders – es ist für alle Teilnehmer mehr als attraktiv. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 15. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Mitmachen und gewinnen
Seien Sie beim Public Viewing in Mörbisch dabei
Exklusiv für alle "Krone"-Abonnenten (Print & Digital)
  • Zwei von 40 Plätzen im offiziellen ÖFB-Teambus zum Public Viewing in Mörbisch anlässlich des WM-Matches "AUT vs. Argentinien" inkl. Essen & Getränke und reservierten Sitzplätzen
Für alle "Krone"-Leser
  • 15x2 Plätze beim Public Viewing in Mörbisch anlässlich des WM-Matches "AUT vs. Argentinien" inkl. Essen & Getränke und reservierten Sitzplätzen
  • Offizielle Merchandise-Artikel des ÖFB von Intersport
Alle Infos & Preise
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