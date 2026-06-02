Mit der „Krone“ im Teambus zum Spiel des Jahres

Mitmachen und gewinnen

Lassen Sie sich das Highlight nicht entgehen, verbringen Sie mit der „Krone“ einen unvergesslichen Abend in Mörbisch. Und das Gewinnspiel ist nicht nur für Abonnenten, die eine exklusive Anreise genießen, ganz besonders – es ist für alle Teilnehmer mehr als attraktiv. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 15. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.