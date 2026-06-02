Kopf ist nun frei in Richtung Olympia 2028

Laut einem alten Sprichwort soll ein Mann in seinem Leben ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und ein Kind zeugen. Ein Bäumchen hatte Diskus-Star Lukas Weißhaidinger einst schon auf der Trainingswiese gepflanzt – symbolisch ob seines damaligen Ziels zuerst in 68,50m Entfernung vom Wurfkreis. Vor einem Jahr kam dann seine Tochter Lola zur Welt. Und auch der Hausbau daheim im Innviertel ist nun abgeschlossen!