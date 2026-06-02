Kopf ist nun frei in Richtung Olympia 2028

Die Themen Vater-Werden und Hausbauen hat Lukas Weißhaidinger (34) nun abgehakt. „Mental ist er jetzt noch stärker“, sagt Coach Gregor Högler über Österreichs Diskus-Held. Er wirft am Donnerstag in St. Pölten – und greift mit freiem Kopf in Richtung Olympia 2028 noch einmal voll an.
Laut einem alten Sprichwort soll ein Mann in seinem Leben ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und ein Kind zeugen. Ein Bäumchen hatte Diskus-Star Lukas Weißhaidinger einst schon auf der Trainingswiese gepflanzt – symbolisch ob seines damaligen Ziels zuerst in 68,50m Entfernung vom Wurfkreis. Vor einem Jahr kam dann seine Tochter Lola zur Welt. Und auch der Hausbau daheim im Innviertel ist nun abgeschlossen!
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