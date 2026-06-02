„Regenbogenfahne ist Kampfansage an Familie“

FPÖ stimmte selbst dafür

Andreas Tschida, Landesvorsitzender der SPÖ-nahen SoHo Burgenland, weist das zurück: „Die Regenbogenflagge ist ein Zeichen dafür, dass in unserem Land niemand Angst haben muss, so zu leben und zu lieben, wie er oder sie ist.“ Die Wortwahl der Freiheitlichen sei bewusst spaltend und völlig überzogen. Außerdem habe die FPÖ 2022 im Landtag selbst dem Beschluss rund um die Regenbogenflagge am Landhaus zugestimmt.