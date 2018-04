Selbstmordmaschine erstickt Nutzer auf Knopfdruck

Ein Exponat, das am Wochenende auf einer Begräbnismesse in Amsterdam zur Schau gestellt wurde, erhitzt die Gemüter: Das Gerät „Sarco“ des australischen Arztes und Sterbehilfe-Aktivisten Philip Nitschke ist nichts anderes als eine Selbstmordmaschine mit einer kleinen 3D-gedruckten Kabine, in die auf Knopfdruck Stickstoff geleitet wird, woraufhin der User bewusstlos wird und erstickt. Messebesucher konnten die Maschine in einer Virtual-Reality-Simulation ausprobieren.