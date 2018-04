Sieben Fakten zum Tabuthema Sterbehilfe

Wie sieht die gesetzliche Regelung aus? In welchen Ländern ist Sterbehilfe legal?

In Belgien, Luxemburg und den Niederlanden ist Euthanasie erlaubt. In Deutschland und in der Schweiz darf ein Medikament zur Selbsttötung bereitgestellt werden, der Patient muss aber den Suizid selbst vollziehen. In Österreich ist das Sterbenlassen legal. Auch indirekte Sterbehilfe ist erlaubt - etwa starke Schmerzmittel bei einer tödlichen Krebserkrankung, die als Nebenwirkung ein Organversagen hervorrufen.