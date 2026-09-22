Stunden unter Teambus! Klub leistet Erste Hilfe

Entkräftet und unterkühlt

Als seine Kräfte zu schwinden begannen, habe er gegen den Boden des fahrenden Busses geklopft und laut um Hilfe gerufen. Die Fußballer, die auf dem Rückweg von einem Zweitligaspiel gegen den A.D. Ceuta FC waren, hörten das und baten den Fahrer, sofort anzuhalten. Unter dem Bus entdeckten sie dann den entkräfteten und unterkühlten 17-Jährigen.