Rückschritt und Horror-Szenario für die Bundesliga

Im Konzert der Großen. Aus Spanien stehen sechs Klubs im Viertelfinale der Europacup-Bewerbe, aus England fünf, Deutschland und Portugal stellen jeweils drei Teams, Frankreich und Italien zwei, die Ukraine, Griechenland und Holland haben wenigstens einen Vertreter. Während in der letzten Saison mit Salzburg und Sturm erstmals zwei rot-weiß-rote Hoffnungen in der Champions League mitspielen durften, setzte es in dieser Spielzeit für Österreich einen Dämpfer. Kein Klub in der Königsklasse, kaum erwähnenswerte Erfolge auf den Nebenschauplätzen. Wolfsberg und die Austria waren bereits in der Qualifikation gescheitert, Sturm und Salzburg enttäuschten in der Europa League, Rapid holte in der Conference League lediglich einen Punkt. Eine katastrophale Bilanz, die sich in der Fünfjahreswertung der UEFA negativ auswirkt.