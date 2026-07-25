Klopp: „Es war mir klar, jetzt platzt die Bombe!“

Vom Parkplatz-Schild, zu YouTube-Scouting und Disco-Metaphern: Jürgen Klopp sorgte am Freitag bei seiner Vorstellung als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft für Lacher und drohte sogar jetzt schon mit seinem Rücktritt. Aber hören und sehen Sie selbst seine besten Sprüche im Video oben!