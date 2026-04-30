Saisonende? Grillitsch verpasst Duell mit Lienhart

Hoffnung auf eine rasche Genesung?

Auch wenn keine genaue Diagnose veröffentlicht wurde, klar ist, dass es sich um eine Verletzung am rechten Oberschenkel handelt. Wann er wieder fit sein wird, ist offen.

Auf Klub-Ebene dürfte die Saison für Grillitsch nach Informationen aus Portugal bei noch drei ausstehenden Runden in der Liga vorbei sein – die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft sei für den ÖFB-Teamspieler aber nicht gefährdet ...