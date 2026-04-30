Saisonende? Grillitsch verpasst Duell mit Lienhart

Nichts ist es geworden mit dem Österreicher-Duell im Europa-League-Halbfinale Sporting Braga gegen SC Freiburg: Florian Grillitsch ist von seiner am Wochenende in der portgugiesischen Liga erlittenen Blessur nicht rechtzeitig genesen und damit für das Aufeinandertreffen mit ÖFB-Kumpel Philipp Lienhart ausgefallen!
Zugezogen hatte sich der Niederösterreicher seine Verletzung am Sonntag beim Auswärtsspiel bei CD Santa Clara kurz vor Schluss. Besonders bitter: Er war eigentlich für das heutige Spiel geschont worden und hatte lange auf der Bank gesessen – bis zur 69. Minute …
Hoffnung auf eine rasche Genesung?
Auch wenn keine genaue Diagnose veröffentlicht wurde, klar ist, dass es sich um eine Verletzung am rechten Oberschenkel handelt. Wann er wieder fit sein wird, ist offen.
Auf Klub-Ebene dürfte die Saison für Grillitsch nach Informationen aus Portugal bei noch drei ausstehenden Runden in der Liga vorbei sein – die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft sei für den ÖFB-Teamspieler aber nicht gefährdet ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.