Grusel-Verletzung schmerzt schon beim Hinschauen

Das hat ja schon beim bloßen Hinschauen wehgetan: Beim Europa-League-Duell von Nottingham Forest und Fenerbahce Istanbul hat eine gruselig wirkende Finger-Verletzung von Ryan Yates, Mittelfeld-Mann bei Forest für große Aufregung und pikiert-staunende Gesichter gesorgt!
Nämlich als er in der 7. Minute der Partie nach einem Zweikampf mit Oğuz Aydın zu Boden ging und im Rasen mit dem kleinen Finger seiner linken Hand hängenblieb – mit dem Ergebnis, dass er sich diesen auskugelte und dieser grotesk abgewinkelt war ...
90-gradig abstehender Finger
Auch wenn der 28-Jährige sichtlich keine rechte Freude mit seiner Verletzung hatte, blieb er doch völlig cool und bedeutete den medizinischen Betreuern seines Teams lediglich knapp, aber bestimmt, dass er ein Problem habe. Zum Anschauen fand er seinen kleinen 90-gradig abstehenden Finger freilich nicht – so cool war er dann auch wieder nicht …
Beinahe unglaublich: Nach einer kurzen Behandlung am Spielfeldrand, bei der ihm der ausgekugelte Finger wieder eingerichtet und fixiert wurde, spielte der Forest-Kicker einfach bis zum Pausenpfiff weiter.
