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„Jedes Mal flutschte Finger in andere Richtung“

Europa League
21.05.2026 09:27
Emiliano Martinez hielt im Finale gegen Freiburg die Null – und das trotz eines gebrochenen ...
Emiliano Martinez hielt im Finale gegen Freiburg die Null – und das trotz eines gebrochenen Fingers.(Bild: EPA/BRADLEY SECKER)
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Von krone Sport

„Jedes Mal flutschte der Finger in die andere Richtung!“ Trotz eines schmerzhaften Bruchs stand Star-Keeper Emiliano Martinez am Mittwochabend in Istanbul in der Startelf und feierte mit Aston Villa den Europa-League-Titel.

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Nach dem 3:0 im Finale gegen Freiburg verriet der 33-Jährige dem Sender ESPN, dass er sich die Verletzung schon beim Aufwärmen zugezogen hatte. „Aber ich habe das nicht als etwas Negatives empfunden“, betonte Martinez und sorgte damit für Staunen bei den Fußballfans.

Emiliano Martinez verletzte sich beim Aufwärmen.
Emiliano Martinez verletzte sich beim Aufwärmen.(Bild: EPA/GEORGI LICOVSKI)

„Jedes Mal, wenn ich versuchte, den Ball zu fangen, flutschte der Finger einfach in die andere Richtung“, erzählte der Villa-Goalie: „Aber das sind eben Dinge, da muss man durch.“ Was für ein Teufelskerl!  

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Laut dem argentinischen Sender TycSports soll die Verletzung keinen Einfluss auf seine WM-Teilnahme haben. Der Argentinier, der mit der „Albiceleste“ bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko die Titelverteidigung anstrebt, spielt seit 2020 bei Aston Villa.

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