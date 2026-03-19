Europa League Achtelfinale: Konferenz ab 18.45 Uhr

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Europa League
19.03.2026 05:01
Goalie Tobias Lawal trifft auf Philipp Lienhart.
Goalie Tobias Lawal trifft auf Philipp Lienhart.(Bild: AFP/APA/Silas Stein, GEPA pictures)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Im Achtelfinale der Europa League stehen heute die Rückspiele am Programm. Wir berichten in der Konferenz – siehe Ticker unten.

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Hier die Spiele in Konferenz:

In der Europa League liegt ein österreichisches Duo auf Viertelfinalkurs. Goalie Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger gewannen das Hinspiel mit Genk gegen Freiburg am Donnerstag knapp mit 1:0.

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