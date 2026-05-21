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Sturm oder Salzburg?

Titel an Villa – davon profitiert heimischer Klub!

Bundesliga
21.05.2026 06:55
Aston Villa holte den Europa-League-Titel – das hat Auswirkungen auf die heimischen Klubs.
Aston Villa holte den Europa-League-Titel – das hat Auswirkungen auf die heimischen Klubs.(Bild: Krone-Collage/APA/ERWIN SCHERIAU, AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur, Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass die Europa-League-Trophäe am Mittwochabend an Aston Villa gegangen ist, sorgt nicht nur auf der britischen Insel, sondern auch bei den heimischen Bundesliga-Klubs für Freude. Denn entweder Sturm Graz oder Red Bull Salzburg profitiert vom Titelgewinn der Engländer.

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Grund dafür ist das (komplizierte) System der UEFA. Aufgrund des Europa-League-Triumphs hat Aston Villa in der kommenden Saison ein Ticket für die Champions League sicher. Dieses hatte man jedoch bereits auch in der Premier League fixiert. Denn das Team aus Birmingham wird die englische Meisterschaft entweder auf Rang vier oder auf Platz fünf beenden. Zur Erklärung: Aufgrund der Spitzenposition im UEFA-Ranking wird England in der kommenden Saison mindestens fünf Teams in der Champions League haben.

Wann Sturm jubelt
Wenn Aston Villa Vierter in der Premier League wird, darf Sporting Lissabon jubeln. Das CL-Ticket, das eigentlich der Europa-League-Sieger bekommt, würde (aufgrund des hohen Klubkoeffizienten) an die Portugiesen, die dann nicht in der Quali ran müssen, gehen. Und das hat auch positive Auswirkungen auf Sturm. Denn dann wären die Grazer, die Vizemeister wurden, in der zweiten Champions-League-Qualirunde kein ungesetztes Team mehr. Damit geht man prominenten Namen wie Fenerbahce Istanbul, Olympiakos Piräus und Bodö/Glimt aus dem Weg.

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Dieses Szenario hilft Salzburg
Wenn Aston Villa von Liverpool noch überholt und Fünfter in der Premier League wird, ist auch der Tabellensechste in England (Bournemouth oder Brighton) in der Champions League vertreten. Und freuen würden sich auch die Salzburger. Denn durch den zusätzlichen Champions-League-Platz verlieren die Engländer ein Europa-League-Ticket und Salzburg würde nicht in der dritten Europa-League-Qualirunde, sondern erst im Play-off einsteigen.

Richtig kompliziert! Aber fest steht, ein österreichischer Klub wird nach dem letzten Premier-League-Spieltag am Sonntag jubeln …

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