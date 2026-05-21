Titel an Villa – davon profitiert heimischer Klub!

Wann Sturm jubelt

Wenn Aston Villa Vierter in der Premier League wird, darf Sporting Lissabon jubeln. Das CL-Ticket, das eigentlich der Europa-League-Sieger bekommt, würde (aufgrund des hohen Klubkoeffizienten) an die Portugiesen, die dann nicht in der Quali ran müssen, gehen. Und das hat auch positive Auswirkungen auf Sturm. Denn dann wären die Grazer, die Vizemeister wurden, in der zweiten Champions-League-Qualirunde kein ungesetztes Team mehr. Damit geht man prominenten Namen wie Fenerbahce Istanbul, Olympiakos Piräus und Bodö/Glimt aus dem Weg.