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Bei strömendem Regen

Trinkfest! Aston-Villa-Fans nehmen Istanbul ein

Europa League
20.05.2026 15:51
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Vorfreude steigt! Die Aston-Villa-Fans nahmen am Mittwochnachmittag Istanbul ein und erwiesen sich als besonders trinkfest, wie „Krone“-Videos aus der Innenstadt zeigen.

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Am Abend (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) steigt in Istanbul das Europa-League-Finale zwischen Aston Villa und Freiburg. Die „Krone“ ist live vor Ort und marschierte am Nachmittag durch die Stadt. Bei strömendem Regen stimmten sich die Fans beider Mannschaften auf das Highlight ein und suchten vor allem in Bars und Cafes Schutz.

Die Aston-Villa-Fans präsentierten sich lautstark und trinkfest. Zahlreiche leere Bierfässer und -kisten waren auf den Straßen Istanbuls zu sehen.

Engländer in der Favoritenrolle
Aston Villa hat keine große Erfahrung in Spielen um den Titel, die besten Zeiten liegen länger zurück. Der einzige große Triumph gelang 1982 im Meistercup, es war auch die einzige Finalteilnahme. Die Engländer gehen jedoch als Favorit ins Endspiel.

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