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Europa League

Grillitsch glänzt mit Zaubertor gegen Betis

Europa League
08.04.2026 21:29
Florian Grillitsch
Florian Grillitsch(Bild: AP/Luis Vieira)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Florian Grillitsch hat in der Europa League im zweiten Spiel in Folge getroffen. 

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Der ÖFB-Teamspieler brachte Sporting Braga beim Heim-1:1 gegen Betis Sevilla am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel mit einem sehenswerten Treffer mit der Ferse aus kurzer Distanz in der 5. Minute in Führung. Beim 4:0 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Ferencvaros Budapest war der 30-Jährige zuletzt auch Torschütze gewesen.

(Bild: AP/Luis Vieira)

Grillitsch verpasst Doppelpack
Das Rückspiel in Sevilla folgt am 16. April. Die Spanier haben dank eines Elfmetertors von Cucho Hernandez (61.) und aufgrund des Heimvorteils die leicht bessere Ausgangslage. Grillitsch wäre beinahe ein Doppelpack geglückt, in der 56. Minute scheiterte er mit einem Abschluss aber an Tormann Pau Lopez. In der 84. Minute wurde er nach einer starken Vorstellung ausgetauscht.

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