Grillitsch glänzt mit Zaubertor gegen Betis

Grillitsch verpasst Doppelpack

Das Rückspiel in Sevilla folgt am 16. April. Die Spanier haben dank eines Elfmetertors von Cucho Hernandez (61.) und aufgrund des Heimvorteils die leicht bessere Ausgangslage. Grillitsch wäre beinahe ein Doppelpack geglückt, in der 56. Minute scheiterte er mit einem Abschluss aber an Tormann Pau Lopez. In der 84. Minute wurde er nach einer starken Vorstellung ausgetauscht.