Florian Grillitsch glänzt bei Bragas Aufholjagd

Der ÖFB-Internationale erzielte beim Heim-4:0 über Ferencvaros Budapest das zweite Tor (15.) und bereitete den vierten Treffer vor (53.), ehe er in der 76. Minute ausgetauscht wurde. Braga stieg nach dem 0:2 im Hinspiel mit dem Gesamtscore von 4:2 auf. Für Grillitsch war es das insgesamt vierte EL-Tor, das erste seit November 2020.