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Florian Grillitsch glänzt bei Bragas Aufholjagd

Europa League
18.03.2026 18:50
Florian Grillitsch jubelt über seinen Treffer.
Florian Grillitsch jubelt über seinen Treffer.(Bild: AP/Luis Vieira)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Florian Grillitsch hat am Mittwoch einen maßgeblichen Beitrag zum Einzug seines SC Braga ins Viertelfinale der Europa League geleistet. 

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Der ÖFB-Internationale erzielte beim Heim-4:0 über Ferencvaros Budapest das zweite Tor (15.) und bereitete den vierten Treffer vor (53.), ehe er in der 76. Minute ausgetauscht wurde. Braga stieg nach dem 0:2 im Hinspiel mit dem Gesamtscore von 4:2 auf. Für Grillitsch war es das insgesamt vierte EL-Tor, das erste seit November 2020.

(Bild: EPA/HUGO DELGADO)

Im Viertelfinale trifft Braga auf Panathinaikos oder Betis Sevilla.

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