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Triumph nach Rauswurf

„Die Guten gewinnen!“ Seitenhieb von Glasner-Boss

Conference League
28.05.2026 15:47
Steve Parish (re.) jubelt gemeinsam mit Oliver Glasner.
Steve Parish (re.) jubelt gemeinsam mit Oliver Glasner.(Bild: EPA/FILIP SINGER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erst der Rauswurf aus der Europa League, jetzt der Triumph in der Conference League: Steve Parish, der Klub-Boss von Crystal Palace, konnte sich am Mittwochabend einen Seitenhieb in Richtung Nottingham-Forest-Besitzer Evangelos Marinakis und UEFA nicht verkneifen.

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Zur Vorgeschichte: Crystal Palace wurde zu Saisonbeginn die Teilnahme an der Europa League verwehrt. Der Klub von Trainer Oliver Glasner musste nach einem UEFA-Urteil zu Mehrfach-Eigentümerschaften in der drittklassigen Conference League antreten. Als FA-Cup-Sieger wäre Palace eigentlich für die zweitklassige Europa League qualifiziert gewesen. Diesen Platz nahm Nottingham Forest ein.

(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)

Einspruch abgelehnt
Die Herabstufung argumentierte die UEFA damals damit, dass mit dem US-Unternehmer John Textor der Mehrheitseigentümer von Olympique Lyon, das sich ebenfalls für die Europa League qualifiziert hatte, zum Stichtag (1. März 2025) auch signifikante Anteile am Klub aus London gehalten habe. Seine 43 Prozent an Palace hatte Textor im Juni 2025 verkauft, der CAS befand die UEFA-Regeln damals jedoch in diesem Zusammenhang aber für „sehr klar“ und lehnte den Einspruch von Crystal Palace ab. Der Premier-League-Klub kritisierte, dass mit zweierlei Maß gemessen werde und sich echte Multi-Club-Strukturen hinter undurchsichtigen Konstrukten verstecken würden.

Knapp ein Jahr danach ist der Ärger (fast) verflogen, der Rauswurf aus der Europa League führte schließlich zum ganz großen Coup: Am Mittwochabend entschied Crystal Palace das Finale in der Conference League gegen Rayo Vallecano mit 1:0 für sich. „In Europa dabei zu sein und durch Europa zu reisen, ist eine Sache, aber hierherzukommen und zu gewinnen, ist unglaublich – das ist mir noch gar nicht so richtig bewusst“, jubelte Steve Parish nach dem Spiel bei TNT Sports. „Das ist eine unglaubliche Leistung!“

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Nun fix in der Europa League
Mit dem Triumph hat man nun das Europa-League-Ticket für die nächste Saison fix in der Tasche. „Die Spieler, der Trainerstab, all die Höhen und Tiefen, die wir in dieser Saison erlebt haben – es ist großartig, hier zu stehen und in die Europa League zu kommen, wo wir hingehören“, sagte der Boss von Noch-Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner.

Evangelos Marinakis
Evangelos Marinakis(Bild: EPA/TIM KEETON)

Und es folgte auch noch ein Seitenhieb von Parish in Richtung Nottingham-Forest-Besitzer Evangelos Marinakis, der sich vehement dafür eingesetzt hatte, dass Palace aus der Europa League ausgeschlossen wird, damit sein Team den Platz einnehmen konnte, und UEFA: „Das zeigt einfach, dass manchmal am Ende doch die Guten gewinnen!“

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