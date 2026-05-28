„Die Guten gewinnen!“ Seitenhieb von Glasner-Boss

Knapp ein Jahr danach ist der Ärger (fast) verflogen, der Rauswurf aus der Europa League führte schließlich zum ganz großen Coup: Am Mittwochabend entschied Crystal Palace das Finale in der Conference League gegen Rayo Vallecano mit 1:0 für sich. „In Europa dabei zu sein und durch Europa zu reisen, ist eine Sache, aber hierherzukommen und zu gewinnen, ist unglaublich – das ist mir noch gar nicht so richtig bewusst“, jubelte Steve Parish nach dem Spiel bei TNT Sports. „Das ist eine unglaubliche Leistung!“