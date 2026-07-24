„Skandalöse Niederlage“ in der Europa-League-Quali

Mögliche Sturm-Gegner

Auch aus rot-weiß-roter Sicht ist das Duell interessant: St. Gallen und Benfica sind mögliche Gegner von Sturm Graz in der dritten Europa-League-Qualifikationsrunde. Jedoch nur, wenn Österreichs Vizemeister das Duell in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League gegen Heart of Midlothian verliert. Derzeit sieht es nicht danach aus – nach dem 4:0-Erfolg im Hinspiel am Dienstag sollte der Aufstieg für die Steirer nur noch Formsache sein.