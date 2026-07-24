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„Skandalöse Niederlage“ in der Europa-League-Quali

Europa League
24.07.2026 05:53
Benfica Lissabon enttäuscht in der Schweiz.
Benfica Lissabon enttäuscht in der Schweiz.(Bild: EPA/CLAUDIO THOMA)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Große Überraschung in der Europa-League-Qualifikation: Benfica Lissabon musste sich am Donnerstag dem FC St. Gallen mit 1:2 geschlagen geben. Während die Schweizer Medien die Sensation bejubeln, spricht man in Portugal von einer „skandalösen Niederlage“.

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Damit war nicht zu rechnen! Dank Treffer von Aliou Balde (37. Minute) und Tom Gaal (80.) besiegte der FC St. Gallen den portugiesischen Topklub Benfica Lissabon im Hinspiel der zweiten Europa-League-Qualifikationsrunde mit 2:1. Rafa Silva (44.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

In Portugal herrscht Fassungslosigkeit. „Eine skandalöse Niederlage von Benfica“, schimpft etwa die Tageszeitung „A Bola“. „Zu sagen, es sei schrecklich gewesen, wäre noch ein Kompliment für Benfica!“ Und „Record“ spottet: „Wissen sie eigentlich schon, dass die Saison bereits begonnen hat?“ Für Benficas neuen Trainer Marco Silva war es ein Debüt zum Vergessen.

Hat Benfica die Schweizer unterschätzt?
In der Schweiz ist der Jubel hingegen riesengroß. Der „Blick“ schreibt sogar von einem „der größten Siege der Vereinsgeschichte“ und fragt: „Ob die Portugiesen den Gegner unterschätzt haben?“ Am Donnerstag (21 Uhr) steigt in Lissabon das Rückspiel. Dann steht Benfica mächtig unter Druck.

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Mögliche Sturm-Gegner
Auch aus rot-weiß-roter Sicht ist das Duell interessant: St. Gallen und Benfica sind mögliche Gegner von Sturm Graz in der dritten Europa-League-Qualifikationsrunde. Jedoch nur, wenn Österreichs Vizemeister das Duell in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League gegen Heart of Midlothian verliert. Derzeit sieht es nicht danach aus – nach dem 4:0-Erfolg im Hinspiel am Dienstag sollte der Aufstieg für die Steirer nur noch Formsache sein.

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