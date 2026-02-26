LIVE ab 18.45 Uhr: Konferenz u.a. mit RS Belgrad

Rückspiele zum Playoff zur Qualifikation für das Achtelfinale der Europa League: In der Früh-Konferenz gibt’s die Duelle von Roter Stern Belgrad und OSC Lille, Ferencváros Budapest und Ludogorez Rasgrad, Viktoria Pilsen und Panathinaikos Athen sowie VfB Stuttgart und Celtic Glasgow. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Gelingt Arnautovic, der am vergangenen Sonntag beim 3:0-Triumph im Derby gegen Partizan traf, auch gegen Lille ein Tor, wäre es bereits das dritte in dieser EL-Saison. Gelingt Roter Stern erstmals seit vier Jahren wieder der Einzug ins Achtelfinale, wartet dort aber in jedem Fall ein harter Gegner. Bei der Auslosung am Freitag in Nyon sind Aston Villa und Olympique Lyon möglich – die beiden Topteams der Liga-Phase.
