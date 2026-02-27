Rot-weiß-rotes Duell in der Europa League

Zu einem österreichischen Duell kommt es im Achtelfinale der Europa League. Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger treffen mit Genk auf den SC Freiburg um Verteidiger Philipp Lienhart.
Die Auslosung der Fußball-Europa-League der Männer am Freitag in Nyon hat folgende Achtelfinal-Paarungen (12. bzw. 19. März) ergeben:
Ferencvaros Budapest – SC Braga
Panathinaikos Athen – Betis Sevilla
KRC Genk (Lawal, Sattlberger) – SC Freiburg (Lienhart)
Celta Vigo – Olympique Lyon
VfB Stuttgart – FC Porto
Nottingham Forest – FC Midtjylland
Bologna – AS Roma
OSC Lille – Aston Villa
Die Viertelfinal-Spiele steigen am 9. beziehungsweise 16. April. Das Halbfinale folgt am 30. April beziehungsweise 7. Mai. Wer die Trophäe mit nach Hause nehmen kann, entscheidet sich am 20. Mai in Istanbul.
