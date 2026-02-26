Vorteilswelt
Europa-League-TICKER

LIVE ab 21 Uhr: Konferenz mit Genk und Fenerbahce

Europa League
26.02.2026 04:37
Was ist heute für den KRC Genk und ÖFB-Teamgoalie Tobias Lawal drinnen?
Was ist heute für den KRC Genk und ÖFB-Teamgoalie Tobias Lawal drinnen?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rückspiele zum Playoff zur Qualifikation für das Achtelfinale der Europa League: In der Spät-Konferenz gibt’s die Duelle von KRC Genk und Dinamo Zagreb, Celta Vigo und PAOK Thessaloniki, Nottingham Forest und Fenerbahçe Istanbul sowie FC Bologna und Brann Bergen. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Tobias Lawals KRC Genk hat vor Heimpublikum nach dem 3:1-Auswärtserfolg gegen Dinamo Zagreb eine komfortable Ausgangsposition.

Genk, das national um einen europäischen Startplatz raufen muss, könnte beim Überspringen der Hürde Dinamo auf Freiburg oder die AS Roma treffen. Mit Nikolas Sattlberger ist neben Lawal ein zweiter Österreicher bei Genk engagiert.

Europa League
26.02.2026 04:37
