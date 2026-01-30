Arnautovic-Klub Roter Stern kennt Play-off-Gegner

Feller: Süße Überraschung aus der Nachbarschaft
Kinder wurden kreativ
Roter Stern Belgrad bekommt es im K.o.-Phasen-Play-off der Europa League mit Lille zu tun. Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben.
ÖFB-Teamrekordtorschütze Marko Arnautovic und Co. treten gegen den französischen Ligue-1-Klub am 19. Februar zuerst auswärts an. Am 26. Februar folgt die Heimpartie.
Genk (Tobias Lawal, Nikolas Sattlberger) matcht sich mit Dinamo Zagreb, Viktoria Pilsen (Florian Wiegele) trifft auf Panathinaikos Athen.
Das am Donnerstag Sturm Graz unterlegene Brann Bergen misst sich mit Bologna.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.