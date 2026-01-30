Vorteilswelt
In der Europa League

Arnautovic-Klub Roter Stern kennt Play-off-Gegner

Europa League
30.01.2026 14:54
Marko Arnautovic
Marko Arnautovic(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Roter Stern Belgrad bekommt es im K.o.-Phasen-Play-off der Europa League mit Lille zu tun. Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben.

0 Kommentare

ÖFB-Teamrekordtorschütze Marko Arnautovic und Co. treten gegen den französischen Ligue-1-Klub am 19. Februar zuerst auswärts an. Am 26. Februar folgt die Heimpartie.

Genk (Tobias Lawal, Nikolas Sattlberger) matcht sich mit Dinamo Zagreb, Viktoria Pilsen (Florian Wiegele) trifft auf Panathinaikos Athen.

Das am Donnerstag Sturm Graz unterlegene Brann Bergen misst sich mit Bologna.

