Wilde Szenen! Fans prügeln sich auf der Strecke

Heftige Szenen bei der Tour de France. Beim berühmtesten Rad-Rennen der Welt kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fans, die auf der Strecke aufeinander einschlugen – und dabei nicht nur einmal fast von vorbeifahrenden Autos erfasst worden wären ...
Das hätte schlimm enden können! Bei der Tour de France eskalierte ein Streit zwischen zwei Fans. Die beiden begannen auf einander einzuschlagen – überquerten dabei, ohne auf vorbeifahrende Autos zu schauen, die Strecke.
Unangenehme Zuschauer
Zeugen des Streits mussten die beiden Fans voneinander trennen. Verletzt wurde bei dieser Aktion weder Zuschauer noch Fahrer. Schon merhmals waren Fans während der diesjährigen Tour unangenehm aufgefallen. Hoher Alkoholkonsum und zu wenig Abstand zu den Fahrern sorgte bereits für einige brenzlige Momente.
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