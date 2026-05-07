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Europa-League-Halbfinale in Konferenz 21 Uhr LIVE

Europa League
07.05.2026 05:35
Philipp Lienhart trifft auf Florian Grillitsch
Philipp Lienhart trifft auf Florian Grillitsch(Bild: AFP/MIGUEL RIOPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Halbfinale in der Europa League! Im Österreicher-Duell trifft Freiburg auf Braga (Hinspiel: 1:2), im zweiten Spiel empfängt Aston Villa Nottingham Forest (Hinspiel: 0:1). Wir berichten in der Konferenz – siehe unten.

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Hier der Konferenz-Ticker:

In Portugal gab es eine 1:2-Niederlage. Zu einem Österreicherduell wird es allerdings am Platz vermutlich nicht kommen. Bragas Florian Grillitsch laboriert nach wie vor an einer Muskelverletzung.

(Bild: Kronen Zeitung)

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Im anderen, rein englischen Halbfinal-Duell mit Aston Villa darf Nottingham Forest vom Europa-League-Finale träumen. Im Hinspiel schlugen sie die favorisierten Gäste aus Birmingham 1:0. Allerdings dürften die Erinnerungen des zweifachen Meistercup-Siegers (1979, 1980) an den Villa Park keine guten sein. Beim bisher letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften unterlag Nottingham dort mit 1:3.

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