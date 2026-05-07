Europa-League-Halbfinale in Konferenz 21 Uhr LIVE

Im anderen, rein englischen Halbfinal-Duell mit Aston Villa darf Nottingham Forest vom Europa-League-Finale träumen. Im Hinspiel schlugen sie die favorisierten Gäste aus Birmingham 1:0. Allerdings dürften die Erinnerungen des zweifachen Meistercup-Siegers (1979, 1980) an den Villa Park keine guten sein. Beim bisher letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften unterlag Nottingham dort mit 1:3.