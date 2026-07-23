Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Europa-League-Quali

Nächster Salzburg-Gegner? Split gewinnt Hinspiel

Europa League
23.07.2026 23:08
Red Bull Salzburg wartet auf seinen Quali-Gegner.
Red Bull Salzburg wartet auf seinen Quali-Gegner.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Red Bull Salzburg trifft in der dritten Quali-Runde der Europa League wahrscheinlich auf Hajduk Split.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der kroatische Spitzenklub gewann das Zweitrunden-Hinspiel gegen den FC Pafos aus Zypern am Donnerstagabend zu Hause nach Toren von Michele Sego und Dario Melnjak 2:0 (0:0). Das Rückspiel in Limassol folgt kommenden Donnerstag.

Salzburg-Trainer Danny Röhl
Salzburg-Trainer Danny Röhl(Bild: GEPA)

Der gebürtige Steirer und ehemalige österreichische U21-Teamspieler Dario Maresic spielte bei Hajduk bis zur 77. Minute.

Hinspiel am 6. August
Salzburg wird in der dritten Quali-Runde am 6. August zunächst auswärts antreten, eine Woche darauf geht es zu Hause in die Entscheidung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Europa League
23.07.2026 23:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
114.380 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.634 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Wien
Nach Gewaltorgie: Biker schützen ganzes Grätzel
107.699 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Biker verbringen ihre Freizeit nun mitten am Cizekplatz in Wien-Donaustadt.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1837 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1450 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1076 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Mehr Europa League
Europa-League-Quali
Nächster Salzburg-Gegner? Split gewinnt Hinspiel
Weg in Europa League
Red Bull Salzburg kennt mögliche Quali-Gegner
Triumph nach Rauswurf
„Die Guten gewinnen!“ Seitenhieb von Glasner-Boss
In einer Saison
Glasner-Schützling gewinnt zwei Europacup-Titel
Brocken warten
Bullen wissen, welchen Weg sie gehen müssen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf