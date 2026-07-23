Nächster Salzburg-Gegner? Split gewinnt Hinspiel

Red Bull Salzburg trifft in der dritten Quali-Runde der Europa League wahrscheinlich auf Hajduk Split.
Der kroatische Spitzenklub gewann das Zweitrunden-Hinspiel gegen den FC Pafos aus Zypern am Donnerstagabend zu Hause nach Toren von Michele Sego und Dario Melnjak 2:0 (0:0). Das Rückspiel in Limassol folgt kommenden Donnerstag.
Der gebürtige Steirer und ehemalige österreichische U21-Teamspieler Dario Maresic spielte bei Hajduk bis zur 77. Minute.
Hinspiel am 6. August
Salzburg wird in der dritten Quali-Runde am 6. August zunächst auswärts antreten, eine Woche darauf geht es zu Hause in die Entscheidung.
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