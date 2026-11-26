Ein aufregender Sommer liegt hinter Skeleton-Talent Sarah Baumgartner. Die Salzburgerin hat so einiges durchgemacht und startet am Freitag in Lillehammer in die neue Europacup-Saison. Dort will die 19-Jährige den nächsten Schritt gehen.
Mit dem Auto ging es Sonntag von Österreich aus fast 2000 Kilometer Richtung Norden ins norwegische Lillehammer. Denn dort starten Sarah Baumgartner und drei rot-weiß-rote Kollegen am Freitag in die neue Europacup-Saison. Doch vor dem Auftakt am Freitag gab es im Training einen ersten Schreckmoment: Das Skeleton-Talent stürzte und verletzte sich am Handgelenkt. Auch deswegen drückt die Michaelbeuerin auf die Bremse: „Ich habe keine großen Erwartungen.“
Hinter der Salzburgerin liegt ein ereignisreicher Sommer. Zuerst hat sie am SSM (Nachwuchsleistungssport-Modell Salzburg) die Matura abgeschlossen. Danach ging es zur Grundausbildung zur Heeressportlerin nach Wien, gefolgt von einer Viruserkrankung. „Schade, dass ich nicht so viel trainieren habe können. Ich weiß, dass ich besser sein könnte. Aber so habe ich immerhin viele andere Sachen weiterbekommen“, sagt die 19-Jährige, die ihr neues Leben als Leistungssportlerin so richtig genießen kann.
Sommertraining in Rif
Gemeinsam mit Trainer Robert Eckschlager feilte sie im Sommer und Herbst im Olympiazentrum Rif an den Grundlagen für die anstehende Saison. Als die „Krone“ das Duo besuchte, hatte der Coach nur Lob für seinen Schützling übrig: „Ich habe koordinativ noch nie so eine Gute gesehen.“
Doch ab Freitag zählt‘s am Eis. Für den kommenden Winter hat sich Baumgartner einen neuen Schlitten zugelegt, den sie bei den zahlreichen Trainingsläufen im Eiskanal von Innsbruck-Igls austete. „Ich habe mir am Anfang schwer getan, ob der neue oder der alte besser ist, habe immer hin und her gewechselt.“ Der neue sei jedoch langfristig der schneller und mittlerweile hat sie sich auch schon gut daran gewöhnt.
Ihre Ziele für kommende Saison? „Ich würde gerne jedes Europacup-Rennen (acht Bewerbe an sechs Stationen) fahren. Dann würde ich mir ein Top-Acht-Ergebnis im Gesamtresultat wünschen.“ Mit der Bahn in Königssee steigt das Finale Ende Jänner in der Nähe von Baumgartners Heimat. Auch sie erhofft sich durch die Renovierung einen Vorteil bezüglich künftiger Trainingseinheiten und der damit verbundenen kürzeren Anreise im Vergleich zu Innsbruck. Dann muss sie auch weniger im Auto sitzen.
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