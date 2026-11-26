Hinter der Salzburgerin liegt ein ereignisreicher Sommer. Zuerst hat sie am SSM (Nachwuchsleistungssport-Modell Salzburg) die Matura abgeschlossen. Danach ging es zur Grundausbildung zur Heeressportlerin nach Wien, gefolgt von einer Viruserkrankung. „Schade, dass ich nicht so viel trainieren habe können. Ich weiß, dass ich besser sein könnte. Aber so habe ich immerhin viele andere Sachen weiterbekommen“, sagt die 19-Jährige, die ihr neues Leben als Leistungssportlerin so richtig genießen kann.