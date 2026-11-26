Messerangriff in Salzburg! Zwei Arbeitskollegen hatten schon einen längeren Streit, der am Donnerstagvormittag am Arbeitsplatz in einer Attacke endete. Ein 21-jähriger Salzburger ging auf seinen 25-jährigen Kollegen aus Oberösterreich los.
Der Oberösterreicher wurde durch die Messerattacke verletzt. Nach der Tat flüchtete der Salzburger. Er konnte aber kurz darauf von der Polizei gestellt und festgenommen werden.
Der 25-jährige Verletzte wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen.
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