Zu einer weiteren Fahrzeugbergung anlässlich der neuen Schneemassen mussten die Feuerwehren nach Schellgaden (Lungau) ausrücken. Dort ist ein Transporter wegen der rutschigen Straßenverhältnisse von einer Straße abgekommen und in eine Böschung gerutscht – weil er festsaß, musste er mit dem Kran geborgen werden.