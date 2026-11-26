Als die Polizisten den Flüchtenden festnehmen wollten, schlug er wie wild um sich und ging die Exekutive an. Dabei verletzte er drei von ihnen leicht. Weitere Streifen und die Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe SIG rückten zur Verstärkung an, um ihn letztlich mit Gewalt festnehmen zu können.