Besonders wütend soll sich ein 27-jähriger Afghane am Mittwochabend bei einer Wohnhausanlage in der Stadt Salzburg aufgeführt haben. Nachbarn hatten die Polizei gerufen. Der Einsatz endete schließlich mit einer Festnahme, weil er auch auf die Beamten losging.
Vor Ort verwiesen die Beamten den Randalierenden aus der Anlage. Ein Zeuge gab an, dass der 27-Jährige versucht habe, auf sein Auto zu springen und ihn zu schlagen. Zudem soll er auf Drogen gewirkt haben.
Als die Polizisten den Flüchtenden festnehmen wollten, schlug er wie wild um sich und ging die Exekutive an. Dabei verletzte er drei von ihnen leicht. Weitere Streifen und die Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe SIG rückten zur Verstärkung an, um ihn letztlich mit Gewalt festnehmen zu können.
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